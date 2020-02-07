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رياضة

سيد عبدالحفيظ: مواجهة صن داونز ستزيدنا إصرارا .. وتواجد رمضان فى السوبر مهم .. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:25 ص
الجهاز الفني للنادي
الجهاز الفني للنادي الأهلي
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محمد رشاد
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مشوار الدوري المصري مازال بعيدًا جدًا، خاصة أن الفريق لعب 13 مباراة فقط ولم يصل لمنتصف الموسم.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، ليتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته هذا الموسم.

وأضاف عبدالحفيظ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اللعيب، المُذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم: "مشوار الدوري ما زال بعيدا جدًا لعبنا 13 مباراة لم نصل لمنتصف الدوري ولم نحسم الدوري لصالحنا ، الكرة وارد فيها كل شىء، والمسافات لا نريد أن نقربها من المنافسين".

وواصل: "محطة بيراميدز كانت من المحطات الصعبة جدًا و"الثقيلة" في الدوري، كان مهما جدًا التعامل معها بكل قوة وشراسة".

وعن مواجهة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال: "ستكون قوية جدًا وستكون من المحطات الصعبة في التتويج الإفريقي ولكن متبقي عليها 22 يومًا، ويجب أن نفكر في المرحلة التي قبلها سواء في الدوري أو السوبر المصري أمام الزمالك".

وواصل: "والله العظيم كنت أتمنى مواجهة أي فريق في دوري أبطال إفريقيا، طالما ستكون في يومك ومستواك لا تقلق من أي شىء يجب أن تكون في حالتك ومستعد لها بشكل جيد، الخطر الحقيقي في الأهلي محليًا وإفريقيا هو الأهلي نفسه وألا تكون في يومك".

واستكمل: "مهم جدًا أن رمضان صبحي يكون متواجدا في مباراة السوبر أمام الزمالك، بشخصيته وروحه وإمكاناته وقدراته، مهم أن يكون معنا".

وأشار: "سيكون متواجدا معنا في التدريبات الجماعية قبل السوبر، وسيكون متبقي حوالي 6 أو 7 أيام قبل السوبر وهذه مدة كافية لكي يشارك ويكون جاهزا وهو من العناصر المؤثرة في الفريق".

وعن مباراة القمة المؤجلة بين الأهلي والزمالك من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، قال: "لم نطلب تأجيل القمة في الدوري".

وتابع: "واجهنا صن داونز 6 مرات حققنا الفوز في ثلاث مباريات وتعادلنا في لقاءين وخسرنا لقاء واحدا، ولا نريد أن يكون هناك مبالغة جدًا في موضوع الخسارة، هي مباراة مهمة وقوية، ولكن في وسط طريق التتويج الإفريقي ، المواجهة أتت مع فريق له حساباته الجماهيرية، وبالنسبة لنا ستزيدنا إصرار وعزيمة وحماسا ولكن لن تزيدنا انفعالات وتسرع وهذا خطأ".

وبسؤاله عن سبب الإنذار الذي حصل عليه في مباراة بيراميدز، قال: "لم أقل شيئا، صفارة إبراهيم نور الدين كانت كثيرة جدًا في المباراة".

واختتم: "أتمنى أن يكون هناك بند في الفيفا أن الذي يعطي إنذار لدكة البدلاء الحكم الرابع، لكي لا تقف متعة كرة القدم ويستمر اللعب".
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