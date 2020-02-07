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فن

إليسا تجري عملية تجميل لإصلاح اعوجاج شفتيها .. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:10 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
اجرت الفنانة اللبنانية اليسا عملية تجميل بسيطة لازالة الفيلر بشفتيها الذي تسبب في تعوجها بشكل كبير، وتبين ذلك في صورة جديدة جمعتها باصدقائها تداولت على السوشيال ميديا على مدار الايام الماضية.

وكانت إليسا اعترفت من قبل في احدى الجلسات النقاشية بالاردن: "أنا بتعرض للتنمر.. والناس اللي بتسخر من فمي أو أي شيء آخر لا يؤثرون فيَّ نهائيا.. أنا إليسا وإذا أحد منهم قادر أن يحقق ما حققته يأتي ويحكي معي".

وأبدى جمهور النجمة اللبنانية إعجابهم الشديد بثقتها في نفسها وقوة شخصيتها في الرد على المتربصين بها، مؤكدين أنها رمز للأنوثة والجمال.

ويعود سبب السخرية من عوجة فم إليسا نتيجة خضوعها للعديد من العمليات التجميل التي غيرت من شكلها كثيرًا.

إليسا تجري عملية تجميل لإصلاح اعوجاج شفتيها .. شاهد
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