عرض خيالي .. الزمالك يحسم القرار في احتراف مصطفى محمد

كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة فى نادى الزمالك عن موقف النادي بشأن احتراف مصطفى محمد ، مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لـ أون سبورت أن استراتيجية القلعة البيضاء حاليا هي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ، مع تصعيد عناصر مميزة مثل مصطفى محمد وغيره من المواهب.

وأكد أمير مرتضى أنه لا يمانع احتراف اللاعب في حالة وجود عرض يليق بالنادي وبموهبته ، بالإضافة إلى أن يكون العرض من الدوريات الكبرى في العالم .

واختتم مرتضى تصريحاته بأن القلعة البيضاء حددت من 3 حتى 5 مليون استرلينى لبيع اللاعب