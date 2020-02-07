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رياضة

عرض خيالي .. الزمالك يحسم القرار في احتراف مصطفى محمد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة فى نادى الزمالك عن موقف النادي بشأن احتراف مصطفى محمد ، مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لـ أون سبورت أن استراتيجية القلعة البيضاء حاليا هي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ، مع تصعيد عناصر مميزة مثل مصطفى محمد وغيره من المواهب.

وأكد أمير مرتضى أنه لا يمانع احتراف اللاعب في حالة وجود عرض يليق بالنادي وبموهبته ، بالإضافة إلى أن يكون العرض من الدوريات الكبرى في العالم .

واختتم مرتضى تصريحاته بأن القلعة البيضاء حددت من 3 حتى 5 مليون استرلينى لبيع اللاعب 

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