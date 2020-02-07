AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يتكفل بعلاجه.. لاعب الزمالك يروي تفاصيل إصابته بسرطان الدم .. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير

كشف سعد محمد لاعب الزمالك مواليد 2000 ، عن تفاصيل علمه بمداهمة المرض الخبيث لجسمه ، حيث شعر في أحد التدريبات بإجهاد شديد ، فقرر إجراء بعض الفحوصات للاطمئنان.

وقال اللاعب الواعد ، في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك ، إنه ظن في البداية إن الأعراض التي تصيبه نتيجة أنيميا كما أخبره بعض الأطباء ، ومع إجراء عدة فحوصات ، كانت الصدمة الكبرى حين علم أنه مصاب بسرطان في الدم.

وبكى اللاعب على الهواء خلال حديثه ، وهو يروي تفاصيل إصابته بالمرض اللعين وكيف أثر ذلك على تساقط شعره ، وعلى قوته البدنية ، وعدم قدرته على مواجهة أحد لسوء حالته النفسية.

ومن جانبه  أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك ، أن مرتضى منصور رئيس النادى قرر التكفل بعلاج اللاعب الصاعد ، على نفقته الشخصية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد من مرتضى منصور بخصوص ميتشو.. ورئيس الزمالك للاعبين: مالكوش فلوس عندي

مرتضى منصور: سأكشف بالمستندات عن تهديدات بالقتل تلقاها لاعبو الزمالك من قطر.. فيديو

ترشيحاتنا

أسراب الخفافيش تثير الذعر بين سكان مدينة أسترالية.. شاهد

إيمان فين؟.. اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الأحمر في الجيزة

هاني حتحوت : هدف الأهلي الثاني غير شرعي.. وإيقاف حكم المباراة | شاهد

حيلة سحرية للتخلص من انسداد المرحاض بسائل صابون الأطباق

قطار الأهلي يدهس بيراميدز 2-1 فى مباراة مثيرة بالدوري

استخراج رخص المرور من مكاتب البريد خلال شهرين.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم

ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. شاهد

شاهد لحظة دهس ساعي سيارات مغربي وتطاير جثته في الهواء