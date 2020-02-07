مرتضى منصور يتكفل بعلاجه.. لاعب الزمالك يروي تفاصيل إصابته بسرطان الدم .. فيديو

كشف سعد محمد لاعب الزمالك مواليد 2000 ، عن تفاصيل علمه بمداهمة المرض الخبيث لجسمه ، حيث شعر في أحد التدريبات بإجهاد شديد ، فقرر إجراء بعض الفحوصات للاطمئنان.

وقال اللاعب الواعد ، في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك ، إنه ظن في البداية إن الأعراض التي تصيبه نتيجة أنيميا كما أخبره بعض الأطباء ، ومع إجراء عدة فحوصات ، كانت الصدمة الكبرى حين علم أنه مصاب بسرطان في الدم.

وبكى اللاعب على الهواء خلال حديثه ، وهو يروي تفاصيل إصابته بالمرض اللعين وكيف أثر ذلك على تساقط شعره ، وعلى قوته البدنية ، وعدم قدرته على مواجهة أحد لسوء حالته النفسية.



