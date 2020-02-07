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حوادث

طلبوا فدية ٢ مليون جنيه.. تفاصيل خطف طفل ببورسعيد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:29 م
نجل تاجر بورسعيد
نجل تاجر بورسعيد المختطف
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام من ضبط متهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية ٨٠٠ ألف جنيه.

كانت البداية عندما تبلغ لقسم المناخ بأمن بورسعيد من / تاجر 45 سنة مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله / طالب  10 سنوات، وفي وقت لاحق حضر والد الطفل وقرر تلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي 2 مليون جنيه.

وأضاف: أنه بالتفاوض معهم توصل إلى دفع مبلغ 800 ألف جنيه وترك المبلغ في مكان قاموا بتحديده وعقب ذلك أطلقوا سراح نجله.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد أسفرت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من لحام معادن 30 سنة  له معلومات جنائية وعامل بسوبر ماركة 33 سنة له معلومات جنائية " ووالد الأول / صياد 51 سنة له معلومات جنائية (مقيمين دائرة قسم الضواحي ).

توصلت التحريات إلي أن المتهم الأول متزوج من إحدى السيدات تمت بصلة قرابة لعائلة والدة المجني عليه وعلى علم بثراء والد المجني عليه والذي استغل تلك العلاقة في رصد تحركات الطفل ووالدته حيث اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ كبير واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم, وبحوزة الأول مبلغ مالي ستمائة وعشرة ألف جنيه وبحوزة الثاني مبلغ مالي مائة وخمسون ألف جنيه بحوزة الثالث مبلغ مالي 40 ألف جنيه.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وأنهم استمروا في مراقبة تحركات المجني عليه ووالدته أكثر من مره وبتاريخ الواقعة توجها الأول والثاني مستقلين دراجة بخارية ملك الثاني وقاما بخطف الطفل من مكان الحادث وتوجها به إلي دائرة قسم الزهور وتقابلا مع المتهم الثالث الذي كان بانتظارهم بالسيارة ملكه لإخفاء الطفل بها والتنقل بها في أماكن مختلفة لحين إنهاء مساومة والده والحصول على المبلغ المالي.  

تم بإرشادهم عن الدراجة البخارية والسيارة والهاتف المحمول المستخدمين فى الواقعة.
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