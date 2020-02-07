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رياضة

أخبار الزمالك.. أين اختفى حمدي النقاز.. مدرب الترجي قبل مواجهة الأبيض: نحن أبطال أفريقيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:33 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 7 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:


علق المدرب المساعد لنادي الترجي التونسي مجدي التراوي على وقوعهم في مواجهة امام نادي الزمالك وذلك عقب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت في القاهرة الأربعاء الماضي.



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مسؤولي النادي بايداع ما يقرب من 6 ملايين جنيه للمغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، فى حسابه البنكى.



67 يوما على رحيل الدولي التونسي حمدي النقاز عن نادي الزمالك، وما زال اللاعب بدون أي ناد حتى الأن، مع إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، في معظم الدوريات العربية والأوروبية.



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي. 



عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وذلك بحضور الجهاز المعاون. 



قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد رباعي الناشئين مواليد 2001 وهم المدافع حسام عبدالمجيد وثنائي الوسط ياسين مرعي ومحمد حسام والمهاجم حسام اشرف للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.


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