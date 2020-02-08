أهم الأخبار.. وفاة أول أمريكي بـ كورونا.. مهاجم الأهلي يغادر للسنغال.. التحقيق مع مذيع قناة الزمالك بسبب الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، السبت 8 فبراير 2020، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:









قالت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم السبت، إن أول مواطن أمريكي في مدينة ووهان الصينية توفى أول أمس بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".









أخلت نيابة الأسرة والطفل سبيل مجموعة من الطلبة تعدوا على زميلهم عقب انتهاء درس بأحد المراكز التعليمية بالجيزة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.









كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية مذبحة كفر الدوار، والتى راح ضحيتها أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد بمحافظة البحيرة هم: حسني سعد أحمد حسن 39 سنة، وزوجته رنا محمد شحاتة 34 سنة، وأبناؤه عماد حسنى ومسعود 4 سنوات وعبدالرحمن 10 سنوات ومحمد 6 سنوات ووالدة المجني عليه الأول زينب عبد العال عطية على يد المتهم شريف عبد الله رجب " جزار" عن مفاجآت ينشر صدى البلد الحلقة الثانية من اعترافات المتهم .









سافر السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي إلى وطنه ، أمس الجمعة لتجديد جواز السفر الخاص به .. وكان بادجي قد شارك في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام بيراميدز والتي فاز بها النادي الأهلي بهدفين لهدف في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.









نصح وليد صلاح الدين، قائد النادي الأهلي السابق، شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي الحالي، بالرحيل واللعب لنادي آخر.









نشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة أفضل حراس المرمى ، لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.. وتصدر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك قائمة الأفضل بنسبة تصدى بلغت 90% من التسديدات التي صوبت نحوه، متفوقًا على الأوغندي دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، ومكرم بديري حارس مرمى الترجي التونسي، والذي بلغت نسبة تصدياتهم 86 %، ثم معز بنشريفية حارس مرمى الترجي بنسبة تصديات بلغت 82%.









قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك احالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للحكم السابق أحمد الشناوي والدفاع عن هدف الاهلي الثاني فى مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الاهلي وبيراميدز الزمالك ليس له علاقه بها.









نشر الفنان شريف منير صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .. وظهر شريف منير بالصورة بصحبة المخرج عمرو عرفة و الفنانين احمد السقا و محمد رمضان .









أدان القضاء البريطاني طبيب متهم بارتكاب 90 حالة اعتداء جنسي بحق عدد من النساء اللاتي تتردن على عيادته من أجل إجراء فحوصات طبية.







