عمرو دياب يتألق في حفل جدة بالسعودية.. صور





أطل عمرو دياب على جمهوره بملابس كاجوال، إذ ارتدى بنطال جينز، مع قميص أبيض وصدرة (سديري) أسود اللون، وقدم باقة من أروع أغانيه القديمة والحديقة التي ألهب بها حماس جمهوره.





كان عمرو دياب، نشر بوستر ألبومه الجديد "سهران" من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وطرح عمرو دياب، مؤخرًا برومو أغنيته الجديدة "ياروقانك" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وحقق البرومو ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه.





كما يستعد عمرو دياب، لطرح ألبوم "سهران" يوم 12 فبراير الجاري.





أشعل الهضبة عمرو دياب، سماء مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليلة أمس الجمعة 7 فبراير، في حفل غنائي ساهر تألق فيه أمام عدد كبير من جمهوره ومحبية بالمملكة.