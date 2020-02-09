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رياضة

كافاني يختار الانتقال إلى أتلتيكو مدريد نهاية الموسم

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:05 ص
كافاني
كافاني
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ريهام بكير
قرر الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2020، بعد نهاية عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، السبت، إلى رفض كافاني عدد كبير من العروض، لاتفاقه مع مسؤولي أتلتيكو على التوقيع بشكل رسمي.

ويريد المهاجم اللاتيني اللعب تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني في الواندا ميتروبوليتانو، لاقتناعه بقدرته على تقديم أفضل مستوى ممكن خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن سان جيرمان رفض بيع عقد كافاني في يناير الماضي، بسبب رغبتهم في الحصول على 30 مليون يورو على الأقل للسماح له بالمغادرة.
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