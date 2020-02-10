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برلمان

البرلمان الأفريقي: مصر قادرة على جعل القارة السمراء سلة للغذاء والتصنيع العالمي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
طالب النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى،حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإعطاء أكبر اهتمام لتصريحات الدكتور رفيق علي صالح مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" التى اكد فيها أن إطلاق اتحاد الزراعيين الأفارقة تُعد مبادرة طيبة من مصر تؤكد حرصها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية.

وأضاف الجندى فى بيان صحفى له :"إن تدشين الاتحاد يعبر عن إيمان مصر العميق بحكم التاريخ والجغرافيا أن الدول الأفرقيقة تكمل بعضها، وخاصة المجالات الزراعية من خلال الاستفادة بالطاقات والامكانيات الموجودة لديها، وتشكيل تحالفات لزيادة الاستثمار الزراعي فيما بينهم، والاستخدام الأمثل للمواقع الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما ينعكس بصورة إيجابية على انتاجية كل دول القارة الأفريقية اضافة الى تأكيده أن القارة السمراء تملك إمكانيات هائلة لم تستغل بعد وتضم 60% من الأراضى الصالحة للزراعة غير المستغلة حتى الآن وهو ما يؤهلها إلى أن تكون سلة العالم الغذاء العالمى إلا أن ذلك لا ينفى ضرورة التصدي إلى التصحر والتغيرات المناخية، لحماية البيئة وضرورة الاعتماد على أساليب الزراعة الحديثة".

وتابع "الجندى": "إن هذه التصريحات هى حقيقة واضحة وضوح الشمس داخل دول القارة السمراء التى يمكن ان تكون سلة الغذاء والتصنيع العالمى ، مؤكدا ان الدول الافريقية تمتلك مقومات كبيرة وغير مسبوقة فى مجالات الاستثمارات الزراعية ولم تستغل بعد".

وأشار النائب مصطفى الجندى إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة فى مجالات الإنتاج الزراعى والرى وترشيد استخدامات المياه والتصنيع الزراعى ويمكن نقل هذه الخبرات الى الدول الافريقية ليس لاستثمارها فى المجال الزراعى فقط ولكن ايضا فى مجالات التصنيع الزراعى وتخصيص منتجات زراعية صناعية للتصدير لمختلف دول العالم.

واوضح أن قارتنا السمراء لها كل المستقبل الواعد لانها تملك الموارد البشرية والمائية والثروات والخبرات المصرية التي لا تملكها القارات الأخرى لكنها فقط تحتاج لتكثيف الجهود وتكاتفها للحفاظ عليها في كل المجالات الزراعية، والقطاع الحيوانى والداجني أيضا مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة استغلال الحكومة للإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة فى التاريخ التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لصالح الدول الافريقية خلال رئاسته للاتحاد الافريقى خاصة نجاحه فى وضع افريقيا فى بؤرة الاهتمام العالمى.
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