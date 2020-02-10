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محافظات

محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات محدودة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:27 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، قرارا حمل رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن وحركة تنقلات محدودة لـ 14 من قيادات الإدارة المحلية بديوان المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية .

وشملت الحركة ندب سوسن يوسف مجاهد من رئيس مركز ومدينة المنصورة إلى رئيس مدينة محلة دمنة ومحمد فريد الشيوى من مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة إلى نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحمد همام البهى من وكيل الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة إلى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

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وشملت الحركة ندب محمد محمود عبد اللطيف من نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة الى الوحدة المحلية بميت يعيش بمركز ميت غمر  و السيد رمضان القناوى من مدير القضايا المطوره إلى الوحدة المحلية بالحفير والأمل بمركز بلقاس وصفاء فتوح جمعه من وكيل إدارة القضايا المطورة الى مدير ادارة القضايا المطورة وأحمد محمد عرفه مسعد من رئيس الوحدة المحلية بنجير بمركز دكرنس الى نائب رئيس مدينة جمصة .

وشملت ندب فتحى إبراهيم حسن من نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر الى الوحدة المحلية بالبصراط بمركز المنزلة و وائل الحسينى ابراهيم رفعت من مدير ادارة الشئون القانونية بالمنصورة الى الوحدة المحلية بالعزيزية بمركز المنزلة .

كما شملت ندب عبير فوزى محمد عبد الغنى من مدير التنظيم بحى غرب المنصورة الى الوحدة المحلية بالحجايزة بمركز السنبلاوين وإيمان حسان محمد من باحث قانونى بمركز ومدينة المنصورة الى مدير ادارة الشئون القانونية بمركز المنصورة و رحاب عوض السيد بهلول من نائب رئيس مدينة جمصة إلى مركز ومدينة دكرنس .

وشملت ندب بسمة حمدى محمود من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى مركز ومدينة المنصورة وصبيحة كمال القطب محمد من رئيس الوحدة المحلية بنوسا البحر  بمركز أجا إلى الوحدة المحلية بالعصافرة بمركز المطرية.
محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات محدودة
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