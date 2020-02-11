تغيب والد الشهيد محمود البنا عن جلسة استئناف محاكمة قتلة نجله





وشهدت المحكمة منذ قليل وصول المتهم محمد راجح وثلاثة من رفاقه إلى محكمة الأحداث بشبين الكوم ، لبدء جلسة الاستئناف الثانية في الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 عاما في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية.





وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، الطالب بالصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.

تغيب محمد البنا والد الشهيد محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية عن جلسة الاستئناف الثانية في محاكمة قتلة نجله.