AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تغيب والد الشهيد محمود البنا عن جلسة استئناف محاكمة قتلة نجله

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:46 ص
محمد راجح وباقي المتهمين
محمد راجح وباقي المتهمين
Advertisements
محمد امين
تغيب محمد البنا والد الشهيد محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية عن جلسة الاستئناف الثانية في محاكمة قتلة نجله.

وشهدت المحكمة منذ قليل وصول المتهم محمد راجح  وثلاثة من رفاقه  إلى محكمة الأحداث بشبين الكوم ، لبدء جلسة الاستئناف الثانية  في الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 عاما في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة  المنوفية.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، الطالب بالصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط تشديدات أمنية .. جنايات الأحداث تنطق بحكمها على المتهمين بقتل محمود البنا

استنفار أمني بمحيط محكمة شبين الكوم استعدادًا للحكم في قضية مقتل محمود البنا

والد الشهيد محمود البنا قبل الحكم: أريد القصاص من القتلة ولا أطلب المستحيل

14 يناير.. الاستئناف علي سجن راجح ورفاقه فى قضية شهيد الشهامة

غياب والد شهيد الشهامة بالمنوفية عن أولى جلسات الاستئناف بمحاكمة راجح

تشديدات أمنية مكثفة بمحكمة شبين الكوم خلال جلسة استئناف مقتل البنا

ترشيحاتنا

شاهد.. فيديو جديد لـ محمد رمضان وابنه من داخل طائرته الخاصة

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا غاضب في الأهلي.. ميسي وصيفا لـ محمد صلاح.. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك

بدء توافد أهالي الجيزة على الانتخابات النيابية التكميلية.. "صور"

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-2-2020

أفضل ما ينفع الميت بعد موته.. الإفتاء تكشف عن 6 أعمال تزيد من حسناتك ويرفع الله بها درجات المتوفى

مشهد مرعب لطائرة تتأرجح في الهواء بسبب قوة الرياح.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ بشرى بعد أزمتها الصحية..صور

بالزغاريد.. النساء يدلين بأصواتهن في الانتخابات التكميلية بمجلس النواب

بدء توافد أهالي الجيزة على الانتخابات النيابية التكميلية.. "صور"