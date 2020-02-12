إصابة طفلة بنزيف في المخ وغيبوبة سقط عليها كرسي من أعلى برج حمام

أصيبت تلميذة بالصف السادس الابتدائي بغيبوبة ونزيف بالمخ إثر سقوط كرسي علي رأسها من الطابق الخامس من برج حمام أثناء سيرها في الشارع بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.













تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول " ميرولا صموئيل منير ناصف، 12 عاما تلميذة بالصف السادس الابتدائي ، ومقيمة بحارة عبد الوهاب دائرة القسم ميت غمر مصابة بغيبوبة نتيجة نزيف داخلي بالمخ وشرح بعظام الجمجمة.

وبالانتقال وسؤال والدها صموئيل منير ، 35 عاما حارس عقار، أكد بأنه أثناء سير ابنته بحارة عبدالوهاب المتفرعة من شارع التحرير " دائرة القسم سقط عليها مقعد خشبي من الطابق الخامس خاص بالمدعو محمد ع. ز.، 35 عاما عامل ، ومقيم بناحية شارع "التجارة" دائرة قسم ميت غمر مما أدي إلي حدوث إصابتها ، وأتهم الأخير بالتسبب في حدوث إصابة ابنته .

وبسؤال المبلغ عنه، أكد بأنه أثناء قيامه بأعمال نظافة "برج حمام" استئجاره سقط المقعد الخشبي عن طريق الخطأ مما أدي إلى حدوث إصابة التلميذة.