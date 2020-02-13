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فيديوجراف.. شروط الحجز بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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امنه عبد العظيم - إعداد: ايمان عبداللطيف
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل، قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر – القاهرة الجديدة – الشروق – السادات)، ووحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة (الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة)، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس، على الطرح.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السابعة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقًا للوائح السارية بالهيئة، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.


ولمزيد من التفاصيل حول شروط  الحجز بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج تابعوا الفيديوجراف التالى.
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