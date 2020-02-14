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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:18 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة، إن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط العراقية 104 المتجهة إلى السلمانية ساعتين لعطل فني، كما تأخرت الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.

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