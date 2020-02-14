وحدة تراخيص مرور النزهة تستقبل عددا من طلاب جامعة المنصورة

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة بمديرية أمن القاهرة عدد من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة،حيث تم إلقاء الضوء على جهود الوزارة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير لاسيما التيسير على المواطنين فى استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على استحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين استخراجها فى سهولة ويسر.

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كما تم التطرق أيضًا للجهود المبذولة فى مجال الحد من الحوادث المرورية وتحقيق سلامة المواطنين على الطرق المختلفة والوسائل والإجراءات الاحترازية التى يتبعها المواطن للحفاظ على أمنه وسلامته على الطريق.





من جانبهم ، توجه الطلاب الزائرين عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق ، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.





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جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية .