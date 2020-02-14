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أخبار العالم

صور أردوغان تحت أقدام الليبيين.. احتجاجات في بنغازي ضد التدخل التركي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:11 م
احتجاجات في بنغازي
احتجاجات في بنغازي ضد التدخل التركي في ليبيا
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام ليبية باندلاع احتجاجات في مدينة بنغازي تنديدا بالتدخل التركي في ليبيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحتجين طالبوا الجيش الليبي بتحرير طرابلس من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

ودهس المتظاهرون صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأقدامهم تعبيرا عن رفضهم للدور المشبوه الذي تلعبه تركيا في ليبيا.

كما نشرت وسائل إعلام ليبية صورا من احتجاجات أبناء بنغازي الرافضين للتدخل التركي في بلادهم.

كان الجيش الوطني الليبي أكد أن ميليشيات طرابلس تخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، حيث استهدفت العاصمة بالقذائف كما شنت هجوما على قوات الجيش الليبي.
صور أردوغان تحت أقدام الليبيين.. احتجاجات في بنغازي ضد التدخل التركي
صور أردوغان تحت أقدام الليبيين.. احتجاجات في بنغازي ضد التدخل التركي
صور أردوغان تحت أقدام الليبيين.. احتجاجات في بنغازي ضد التدخل التركي
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