وزير التعليم العالي يوجه بتنظيم برنامج لرعاية الموهوبين في الجامعات

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع قيادات الوزارة؛ لاستعراض مدى الالتزام الزمنى فى تنفيذ خطة الوزارة خلال عام ٢٠٢٠.





فى مستهل الاجتماع، أكد الوزير حرصه على إشراك جميع قيادات الوزارة في الاجتماع؛ لتكامل العمل بين قطاعات الوزارة المختلفة، لافتًا إلى أن حجم الأعمال التي يتم تنفيذها بالوزارة حاليًا يتطلب تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، الأمر الذي يُمكن من النهوض بتلك الأعمال وتنفيذها على المستوى المطلوب.





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وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمود صقر، خطة الأكاديمية خلال عام ٢٠٢٠ مشيرًا إلى التحالفات التكنولوجية التي تنفذها الأكاديمية، ومبادرات دعم كليات العلوم (Science Up)، والتعاون الدولي، ومنح مشروعات التخرج، وغيرها من المشروعات التي تم وضعها وفق جدول زمني لتنفيذها خلال عام ٢٠٢٠.





وطالب الدكتور عبد الغفار أن تتضمن خطة البحث العلمي في عام ٢٠٢٠ محور تثقيفي وتوعوي للبحث العلمي يشمل جميع فئات المجتمع، مؤكدًا على أهمية نشر ثقافة التنمية المستدامة 2030 بين المجتمع الأكاديمي باعتبارها مشروعًا قوميًا للدولة يجب ربطها بأهداف الجامعة.





كما طالب الدكتور خالد عبد الغفار أن يكون هناك برنامج لرعاية الموهوبين في الجامعات خاصة في الجامعات الجديدة، ومنها جامعة العلمين، والجلالة، وجامعة الملك سلمان.





كما شدد الوزير على أهمية مبادرة (Science Up) مطالبًا جميع قطاعات الوزارة بالاشتراك في هذه المبادرة.





ومن جانبه استعرض د. حسام عبدالغفار خطة المستشفيات الجامعية خلال عام ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن عام ٢٠١٩ شهد تغيرا ملموسا في منظومة المستشفيات الجامعية، مثل تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات الجامعية، وتفعيل قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للمرضى من حيث قوائم الانتظار وعدد العمليات، وغيرها.





وفي هذا الصدد أكد الدكتور خالد عبد الغفار ضرورة حل المشكلات المرتبطة بالتمريض، واستمرار عملية التطوير حتى يشعر مستقبلى الخدمة من المواطنين، وكذلك الأطباء، وأطقم التمريض، بالتغيرات والتطوير الحادث فى منظومة المستشفيات الجامعية.





ومن جانبه استعرض الدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، خطة البعثات لعام ٢٠٢٠ ، والتي تتضمن التحول الرقمي من خلال وقف الاستخدام الورقى لكل الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إتمام جميع المدفوعات إلكترونيا، والتواصل الفعال والسريع من خلال مكاتب خدمة للمبعوثين تم إنشاؤها في الجامعات المصرية، فضلًا عن التأهيل المستمر، وذلك من خلال تطوير برنامج تأهيل العاملين في القطاع، بالإضافة إلى إصدار لائحة البعثات الموحدة، ووضع منظومة التحديث والنشر، وإنتاج المعرفة حيث تم إطلاق برنامج التدريب الاستراتيجي، وعقد عدد من المحاضرات عبر شبكة الإنترنت للدارسين والمشرفين الأجانب.





وفي إطار تأكيد الوزير على ضرورة تقديم خطط الوزارة في صورة يشعر بها الرأى العام، استعرض د. عادل عبد الغفار خطة المركز الإعلامى بالوزارة خلال عام ٢٠٢٠ ؛ من تغطية إعلامية للأنشطة والفعاليات الخاصة بقطاعات الوزارة المختلفة، وتغطية كافة الأحداث، ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا ما قام به المركز الإعلامي خلال الفترة السابقة من عمليات رصد دقيق لكافة الأحداث المتصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إدارة الأزمات، والتفاعل مع المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن تصميم الانفوجرافات وانتاج لفيديوهات والنشرات المختلفة، وغيرها من المهام التي يقوم بها المركز الإعلامى.





وفي ختام الاجتماع قدم الوزير الشكر للحضور، مؤكدًا على أهمية ودور الموارد البشرية في تنفيذ الخطط الموضوعة على النحو المطلوب، مطالبًا بضرورة إعادة توجيه وتدريب العاملين، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030، وعلى استمرار تلك اللقاءات خلال الفترة القادمة، وإعداد نموذج موحد لمتابعة خطة الوزارة؛ لتسهيل عملية المتابعة.





شهد الاجتماع د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، د. صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، د. عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، د.عماد حجازي المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، د.وليد الزواوي آمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، د.أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، د.طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، د. عاطف العوام المستشار المالي، د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، د. غادة عبد الباري آمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، د.كامليا صبحي القائم رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات، أ.عاطف عيسى القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير، أ.محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات، د.رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، د.ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، د. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.



