إحالة اثنين من هيئة تدريس جامعة دمياط للتحقيق لتنظيم رحلة لطلاب

أحال الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتحقيق بمعرفة أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة تفعيلا لمواد قانون تنظيم الجامعات،.

جاء في قرار الإحالة أن المذكورين اصطحبا مجموعة من الطلاب فى رحلة دون اتباع الإجراءات المتعارف عليها والحصول على موافقة السلطة المختصة.





وأكدت إدارة الجامعة في بيان صادر عنها اليوم ان قرار الإحالة جاء في اطار حرص الجامعة على اتباع واحترام التقاليد الجامعية .





وأضاف البيان، أنه تم التشديد على أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، على عدم الخروج عن المألوف بتنفيذ أية أنشطة دون الحصول على موافقة عميد الكلية، تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.