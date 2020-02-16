أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة.. الخارجية تؤكد حرصها على إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي.. وأمواج مرتفعة تعصف بجزيرة باردزي في بريطانيا

ناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:









أمواج عالية تعصف بجزيرة باردزى فى بريطانيا





عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن أمواج هائلة تضرب جزيرة باردزى البريطانية.





وقد ضربت أمواج هائلة وقوية شواطئ جزيرة باردزي في ويلز فى المملكة المتحدة ببريطانيا.





ووصلت سرعة الرياح إلى 113 كم في الساعة، وقد أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من العاصفة التي تعصف بالمنطقة منذ أيام.









وزير الخارجية: مصر حريصة على إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي





كما قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر حريصة على إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي في مؤتمر برلين، حسب ما نقلته فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل قد بثته .









موجة أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة





أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية الكثيفة وشدة الرياح هي الظاهرتان الأكثر تأثيرا فى طقس اليوم خاصة مع اقترابنا مع الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومداخل ومخارج القاهرة.





وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى اليوم، الأحد، عن تقلبات جوية فى درجات الحرارة بدءا من اليوم وحتى الأربعاء القادم ونشاط مكثف للرياح ..









محافظ الإسكندرية: إزالة المباني المخالفة مهما كانت الأسباب





قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المحافظة الآن تودع العشوائيات، حيث تم تطوير 7 مناطق بتكلفة 811 مليون جنيه.





وأضاف محمد الشريف، خلال مداخلته عبر الهاتف ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تطوير محافظة الإسكندرية بدأ بإزالة العشوائيات فى منطقة العصافرة المرصود لها مبلغ 244 مليون جنيه.









رقصة الموت لأطباء صينيين بعد إصابتهم بفيروس كورونا





كما نشرت فضائية العربية فيديو يرقص الأطباء الصينيون المصابون بعدوى فيروس كورونا بالمستشفيات التي يحتجز فيها المصابون بـ فيروس كورونا القاتل الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية.





وأوضحت العربية أنهم بهذه الرقصة يحاول الصينيون التخفيف عن آلامهم لافتة إلى أن الرقص وسيلة ترفيه تخفي خلفها صعوبات.



















