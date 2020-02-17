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أخبار العالم

تعرف على موعد ومكان مهرجان الشرقية للخيل العربي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:59 م
مهرجان الخيل العربية
مهرجان الخيل العربية
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سعيد العربي

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة "كحيلة" مؤتمرًا مساء اليوم الاثنين، في موقع المهرجان بـ"مارينا الدمام" بالسعودية.


ويكشف المؤتمر عن تفاصيل النسخة الثالثة من المهرجان الذي سينطلق الأربعاء المقبل تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة خمسة أيام، وسيصطحب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خالد القحطاني وسائل الإعلام في جولة حول مرافق وفعاليات المهرجان.


‫ويقام أن المهرجان تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية في نسخته الثالثة هذا العام، بعد أن حققت النسختان الماضيتان نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا كبيرًا، كما يحرص المهرجان على تنويع فعالياته وتكريس الاهتمام بالموروث الحضاري والثقافي وعكس صورة مشرفة للمنطقة الشرقية في خريطة بطولات جمال الخيل العربية عالميًا.

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