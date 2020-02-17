الخير على قدوم الواردين| بعد مطالبة أبو العينين.. التفاصيل الكاملة لخطة تطوير شارع البحر الأعظم بالجيزة

طالب رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، محافظة الجيزة بتنفيذ خطة تطوير واسعة وشاملة في شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، وباقي الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة بهدف إظهار الوجه الجمالي والحضاري لشوارع وميادين محافظة الجيزة.





مطالبة «أبو العينين» بتطوير شارع البحر الأعظم جاءت خلال مشاركته في افتتاح أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة، مطلع الأسبوع الجاري في حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتي شدد خلالها على أهمية تطوير هذا المحور الحيوي لما له من أهمية على مستوى المحافظة.





استجابة سريعة

وفي استجابة سريعة لما طالب به رجل الصناعة محمد أبو العينين، كشفت مصادر من داخل محافظة الجيزة، أنه يتم تجهيز خطة موسعة لتطوير شامل لمنطقة شارع البحر الأعظم بما يتناسب مع أهمية ومكانة الشارع، ولما يمثله من محور مروري هام، تضمن عملية تطويره تحقيق السيولة المرورية لباقي أنحاء المحافظة.





رصف وتطوير

ووفقا للمصادر داخل محافظة الجيزة، فإن خطة تطوير شارع البحر الأعظم والتي من المنتظر تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، تشمل رصف الشارع وتجديد الأماكن التي تعاني من التكسير، وتنفيذ أعمال توسعات في المناطق التي تعاني من اختناقات مرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في الشارع، إضافة إلى عمل «يوتيرنات» جديدة في قلب الشارع للتسهيل على المارة وأصحاب السيارات.





مظهر جمالي وحضاري

وللحفاظ على المظهر الجمالي لـشارع البحر الأعظم، تتضمن خطة تطويره أعمال دهانات موحدة على غرار ما شهده ميدان الجيزة لكن بصورة مكثفة لتوحيد المظهر الجمالي للمناطق المطلة على الكورنيش، إضافة إلى ما تشمله الخطة من تكثيف أعمال الإنارة وتركيب البلدورات في الشارع.





وكانت محافظة الجيزة قد نفذت خلال الأشهر الماضية حملة تطوير واسعة في قلب ميدان الجيزة، والتي تشمل إقامة موقف حضاري، وتطوير قلب الميدان، والتي كان آخرها افتتاح أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة بتكلفة 20 مليون جنيه، باعتباره أحد أشهر ميادين المحافظة، وافتتاح أعمال تطوير أنفاق مشاة الميدان بداية الأسبوع الجاري.