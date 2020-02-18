ميدو: مرتضى منصور مخلص لنادي الزمالك

أدلي أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، بتصريحات، مساء الإثنين، لقناة أبوظبي الرياضية، في سياق التعليق على لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والمقرر له يوم الخميس الماضي.





وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات له: " بكل صراحة ورغم اختلافي مع المستشار مرتضي منصور في أشياء كثيره وفي طريقة إدارته إلا أن هذا الرجل مخلص لنادي الزمالك ، فهو علي الأقل يقضي أكثر من 8 ساعات داخل مقر النادي يوميًا، وأنا شاهدت هذا بعيني ".





وأضاف: " علي الرغم من وجود أخطاء وأزمات داخل النادي؛ أتمني أن تحل بشكل أفضل ، لكنني أؤكد أن مرتضي منصور رجل مخلص للنادي ويضع مصلحة النادي أولًا ".





وأنهي ميدو حديثه : " نادي الزمالك مر عليه قامات ورجال كثير عملوا على مصلحة هذا النادي وإعلاء، وهناك الكثير منهم ممن حملوا الحجارة ببيدهم خلال إنشاء مقر النادي الحالي".