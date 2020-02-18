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رياضة

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:31 ص
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية على مدار فجر الثلاثاء جاءت كالآتي:


قال الناقد الرياضى، أحمد عويس، إن مشاركة رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، فى السوبر المصري، مازالت محل شك ، فى المباراة التى تقام بينهما يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.


أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي لم يتدخل على الإطلاق فى تشكيل الفراعنة.


طلب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، من الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد معايير واضحة تُطبق على كل المباريات في الدوري المصري، مطالبا بتأجيل مباراة الأهلي المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري.



داعب المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، عبدالله جمعة أثناء اجتماعه مع اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي فى السوبر المصري .



فجّر عبدالله جمعة، نجم الزمالك، مفاجأة، بشأن انتقال شقيقه صالح جمعة، للقلعة البيضاء، خلال اجتماع المستشار مرتضى منصور مع اللاعبين قبل السفر للإمارات لمواجهة الأهلي فى السوبر المصري.



كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن قيام بعثة نادي الزمالك بتغيير فندق إقامتهم في الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي.



كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن حقيقة تواجد محمد رمضان أو محمد حماقي في حفل خاص قبل لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم  الخميس المقبل.
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