أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية على مدار فجر الثلاثاء جاءت كالآتي:





موقف رمضان صبحي من اللعب أمام الزمالك فى السوبر.. فيديو

قال الناقد الرياضى، أحمد عويس، إن مشاركة رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، فى السوبر المصري، مازالت محل شك ، فى المباراة التى تقام بينهما يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.



مدرب منتخب مصر السابق يكشف حقيقة تدخل "صلاح" في تشكيل الفراعنة

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي لم يتدخل على الإطلاق فى تشكيل الفراعنة.





معيار واحد..أمير مرتضى يطالب بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك

طلب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، من الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد معايير واضحة تُطبق على كل المباريات في الدوري المصري، مطالبا بتأجيل مباراة الأهلي المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري.







مرتضى منصور لـ عبدالله جمعة: الأهلي هيعذب أخوك.. فيديو

داعب المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، عبدالله جمعة أثناء اجتماعه مع اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي فى السوبر المصري .







عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

فجّر عبدالله جمعة، نجم الزمالك، مفاجأة، بشأن انتقال شقيقه صالح جمعة، للقلعة البيضاء، خلال اجتماع المستشار مرتضى منصور مع اللاعبين قبل السفر للإمارات لمواجهة الأهلي فى السوبر المصري.







رئيس اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري يكشف سر تغيير فندق الزمالك

كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن قيام بعثة نادي الزمالك بتغيير فندق إقامتهم في الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي.



