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توك شو

أشرف زكي: مشكلة الجمهور مع محمد رمضان ليست مهنية.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:29 م
أشرف زكى
أشرف زكى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إن النقابة مستعدة للقيام بواجباتها تجاه أى فنان يقع في أزمة ولا داع لسرد ما قامت به النقابة في الفترة الاخيرة ولسنا أغنى نقابة كما يشاع.

وأضاف أشرف زكى خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أنه من الضروري احترام قانون النقابة ولدينا أعضاء وتصاريح ولا يصح أن تكون نسبة التصاريح أكبر من الأعضاء.


وأوضح أشرف زكى ، أن الفنان لكي يصل الي القمة يجب ان يواجه الكثير من الصعوبات كما ان كل فنان مسئول عن سلوكه وأنا لست مسئولا عن أفكار وسلوكيات أحد.

وتابع أشرف زكى، أن مشكلة الجمهور مع محمد رمضان ليست مشكلة مهنية ولا تخصني ولا يمكن التدخل فيها لأنها ليست من شأنى.


واستكمل أشرف زكى، أن هناك العديد من المشاكل تم حلها وتدخلت فيها ولكن هناك مشاكل ليس لي دخل فيها لأنها ليست من اختصاصاتي.
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