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أخبار العالم

ترامب يدرس السفر إلى اليابان لحضور الألعاب الأوليمبية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:17 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الثلاثاء، إنه يفكر في زيارة اليابان هذا الصيف لحضور الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في طوكيو، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وردا على سؤال بخصوص الألعاب الصيفية التي ستبدأ في 24 يوليو في طوكيو، قال ترامب إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وجه له دعوة.

جاء تصريح ترامب خلال اجتماع مع المسئولين‭‭‭ ‬‬‬عن تنظيم الألعاب الأوليمبية التي ستعقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة عام 2028.


وأضاف ترامب: "سنبت في الأمر. لم نحسم موقفنا بعد. ربما (نقوم بالزيارة). سنحاول إن استطعنا".

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى الهند هذا الأسبوع بيد أنه من المعتقد أن تكون زياراته الخارجية محدودة هذا العام، حيث إنه يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر.
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