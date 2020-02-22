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مرأة

تقى من أمراض القلب.. شاهد تأثير تناول كوب من القرفة على صحتك

السبت 22/فبراير/2020 - 05:15 ص
القرفة
القرفة
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نهى هجرس
نشرت الدكتورة سهام سوقية أستشارى التغذية منشور جديد عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، وتحدثت به حول أهم فوائد القرفة.

- يساهم مشروب القرفة في تنظيم سكر الدم بشكل كبير، واجريت بعض الأبحاث وأفادت أنه اذا تم تناول القرفة بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم ويعتقد أن ذلك يظهر بسبب انخفاض حساسية الأنسولين ويمكن أن يكون هذا أمرًا مهمًا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 حيث يجب مراقبة ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار

- كما تحمى القرفة من البدانة، والإصابة بالقلب والأوعية الدموية، وتساعد القرفة تخفض مستويات السكر في الدم والدهون في الجسم،  وتخفض مستويات الكوليسترول المنخفض الكثافة، وتزيد مستويات الكوليسترول الجيد.

- تساهم القرفة في تقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وبالتالي انخفاض مستويات الكوليسترول يعتبر مهم للحفاظ على الوزن ومنع أمراض القلب التاجية

- يمكن للقرفة أن تساعد الجسم على تخزين كمية أقل من الدهون بشكل أساسي من خلال تقليل كمية الأنسولين المنتج، كما يقلل شاي القرفة أيضًا من نسبة السكر في الدم، ونتيجة لذلك سيخزن جسمك كمية أقل من الدهون وستفقد الوزن بشكل تدريجي

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- تحتوي القرفة على عدد من المركبات العضوية لها تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادات الفطريات، حيث تعمل مضادات الأكسدة على الحد من مسببات الأمراض والمواد التي يمكن أن تسبب العدوى أو المرض في الجسم

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