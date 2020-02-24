الجهاد الإسلامي يكشف حقيقة اغتيال القيادي أكرم العجوري في سوريا

نفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الإثنين، الأنباء التي ترددت عن اغتيال القيادي في الحركة أكرم العجوري ، في الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع للحركة في غزة وسوريا.





وكان العجوري قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة منذ عدة شهور أيضا في العاصمة السورية دمشق على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في كل من سوريا وغزة، وذلك ردا على الصواريخ التي استهدفت الأراضي المحتلة أمس.





وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدد من الانفجارات قد وقعت في العاصمة السورية دمشق، حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لهجمات معادية في محيط العاصمة.





وأضافت الوكالة أن هذه الصواريخ التي اطلقت على العاصمة دمشق، قد انطلقت من الجولان المحتلة.





وقالت إن قوات الدفاع الجوي السورية استطاعت إسقاط معظم هذه الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.





فيما تابعت أن هذه الصواريخ المعادية لم تصل إلى أي من المطارات العسكرية والمدنية في العاصمة دمشق.