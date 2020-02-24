الجيش السوري يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على دمشق

كشف مصدر عسكري في الجيش السوري عن تفاصيل الهجمات الصاروخية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق.





وقال مصدر عسكري وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا": "في تمام الساعة 23،25 من يوم الأحد الواقع في 23-2-2020 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من خارج مجالنا الجوي، ومن فوق الجولان السوري المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة".





وأضاف: "وفور اكتشافها تم التصدي لها بكفاءة عالية، وتحييد بعضها عن مساره، وتدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال التدقيق مستمرًا في نتائج العدوان".





ونفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الأنباء التي ترددت عن اغتيال القيادي في الحركة أكرم العجوري، في الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع للحركة في غزة وسوريا.





وكان العجوري قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة منذ عدة شهور أيضا في العاصمة السورية دمشق على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في كل من سوريا وغزة، وذلك ردا على الصواريخ التي استهدفت الأراضي المحتلة أمس.





وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدد من الانفجارات قد وقعت في العاصمة السورية دمشق، حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لهجمات معادية في محيط العاصمة.





وأضافت الوكالة أن هذه الصواريخ التي اطلقت على العاصمة دمشق، قد انطلقت من الجولان المحتلة.





وقالت إن قوات الدفاع الجوي السورية استطاعت إسقاط معظم هذه الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.





فيما تابعت أن هذه الصواريخ المعادية لم تصل إلى أي من المطارات العسكرية والمدنية في العاصمة دمشق.



