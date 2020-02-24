تصل لدرجة السيول..الأرصاد الجوية تحذر من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الطقس، حيث أنها بدأت البارحة وتستمر حتى الثلاثاء القادم.





وأضاف "شاهين" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن اليوم خلال الساعات الأولى من النهار يوجد إنخفاض بدرجات الحرارة، حتى خلال فترات الليل، موضحا أن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 10 درجات مئوية والعظمى مع تقدم ساعات النهار تصل إلى 15 أو 16 درجة مئوية.





وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك سطوح بأشعة الشمس بالساعات الأولى من الصباح، ولكن من المتوقع خلال الساعات القادمة أن تزيد كميات السحب وغزارة الأمطار تكون أكثر غزارة من البارحة بالقاهرة، مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.





وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تمتد إلى محافظات شمال الصعيد، لافتا إلى وصولها إلى 5 و 5 ملي متر، لافتا إلى أنه خلال الساعات القادمة تزيد غزارة الأمطار على القاهرة ومدن القناة والمطلة على خليج السويس ومناطق عديدة من سيناء قد يؤدى إلى سيول خلال ال48 ساعة القادمة.





ونصح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بمتابعة النشرة الجوية تلك الفترة و ارتداء الملابس الشتوية، مضيفا إلى أن الهيئة تقوم بتجميع بيانات عالمية، حيث أنها تصل على الخريطة أكثر من 600 محطة من كافة الدول الموجودة فى شمال الكرة الأرضية.