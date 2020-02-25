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محافظات

محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار لليوم الثاني بشوارع العاصمة.. فيديو وصور

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مروره فى شوارع العاصمة للإشراف على عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع آثار الأمطار، لليوم الثانى على التوالى. 

وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون فى الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس.

وأشار إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء خاصة عند منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.

وتحولت منطقة المنصة بمدينة نصر إلى بركة من المياه أمس وكادت أن تغرق لولا التحرك السريع لأجهزة محافظة القاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ العاصمة.

وبمجرد هطول الأمطار الغزيرة  توجه محافظ القاهرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال دقائق بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى .

وقام محافظ القاهرة بجولة تفقدية في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها حتى الساعات المتأخرة من مساء الأمس .

وشهدت محافظة القاهرة حالة من الطقس السيئ اليوم، حيث هطلت الأمطار بغزارة بمدينة نص ر، وما ما نتج عنه غرق شارع النصر بالمياه.


محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار لليوم الثاني بشوارع العاصمة.. فيديو وصور
محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار لليوم الثاني بشوارع العاصمة.. فيديو وصور
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