علاج جرثومة المعدة.. بالأدوية والأعشاب الطبية

علاج جرثومة المعدة والتي تعرف طبيا باسم بعدوى البكتيريا الملوية البوابية (H. pylori)، وتكثر الإصابة بـ جرثومة المعدة في مرحلة الطفولة، وفيما يلي سنتحدث عن علاج جرثومة المعدة، والتي تعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالقرح الهضمية لدى نصف تعداد سكان العالم.



ولا يعي غالبية الأفراد بـ علاج جرثومة المعدة أو إصابته بها، وإذا أصبت بعلامات وأعراض تدل على الإصابة بقرحة هضمية، فيجب ان تقوم باستشارة طبيبك على الفور تحسبًا بـ إصابتك بـ جرثومة المعدة، وإذا تم تشخيص بالمرض، فيمكن للطبيب ان يصف لك علاج جرثومة المعدة عبر وصف بعض المضادات الحيوية.



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وعادة ما يتم علاج جرثومة المعدة بنوعين على الأقل من المضادات الحيوية المختلفة في نفس الوقت، وذلك للمساعدة في منع البكتيريا من اكتساب مقاومة لنوع معين من المضادات الحيوية، أيضًا، سيصف لك طبيبك أو ينصحك بتناول دواء مثبط للحمض المساعد في شفاء بطانة المعدة.



اسباب جرثومة المعدة :



مازالت الطريقة التي تصيب بها جرثومة المعدة شخصًا بالعدوى غير معروفة بالتحديد، ولكن قد تنتقل جرثومة المعدة من شخص لآخر عبر الملامسة المباشرة للعاب أو القيء أو البراز، وقد تنتشر جرثومة المعدة أيضًا عبر الطعام أو الماء الملوث.



عوامل تزيد من إصابتك بـ جرثومة المعدة:



وتكثر نسبة الإصابة بـ جرثومة المعدة غالبًا في مرحلة الطفولة، حيث ترتبط عوامل الخطر الخاصة بالإصابة بجرثومة المعدة بظروف معيشتك في مرحلة الطفولة، مثل:



1- العيش في أماكن مزدحمة :

أنت عرضة لخطر الإصابة بـ جرثومة المعدة إذا كنت تعيش في منزل مزدحم بالأشخاص.



2- شرب ماء ملوث :

ويقلل الاعتماد على مصدر موثوق لإمداد مياه نظيفة جارية من خطر الإصابة بـ جرثومة المعدة.



3- الدولة النامية :

ويمكن للعيش في دولة نامية ان يزيد من خطر الإصابة بـ جرثومة المعدة، حيث ان الأشخاص الذين يعيشون في الدول النامية، التي تمتاز بالازدحام والظروف غير الصحية، أكثر عرضة للإصابة بـ جرثومة المعدة.



4-مخالطة شخص مصاب :

و إذا كنت تعيش مع شخص مصاب ـ جرثومة المعدة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بها.



علاج جرثومة المعدة بالأعشاب :



ويمكن علاج جرثومة المعدة بالاعشاب، حيث ان استخدام الأدوية و المضادات الحيوية أمرا صعبا بالنسبة لبعض الأشخاص، لما تسببه أعراض مؤرقة، مثل: الغثيان والإسهال، إلا أنه يمكن علاج جرثومة المعدة بالأعشاب، ومنها:



1- زيت الزيتون :

و يعالج زيت الزيتون جرثومة المعدة، فقد أظهرت دراسة أنه يمتلك قدرات مضادة للجراثيم ضد 8 سلالات من البكتيريا الحلزونية.



2- الشاي الأخضر:

وأظهرت العديد من الدراسات ان الشاي الأخضر يساعد على قتل جرثومة المعدة، حيث أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة يمنع التهاب المعدة، ويقلل من التهاب المعدة.



3- العرقسوس :

ويعتبر العرقسوس مشروب طبيعي فعال في علاج جرثومة المعدة، بالإضافة إلى أنه يعالج قرحة المعدة، أو البكتيريا الحلزونية، بالإضافة إلى أنه من التصاق جرثومة المعدة جدار المعدة.

4- العسل:





5- الحليب :

ويملك العسل قدرة فعالة في علاج جرثومة المعدة، حيث انه يحتوي على مضادة للبكتيريا. ويقضي الحليب على جرثومة المعدة، وذلك لما يحتوي من مضادات حيوية تساهم في علاج جرثومة المعدة.



6- البروكلي:

ويعمل البروكلي على علاج جرثومة المعدة، حيث أن براعم البروكلي تقلل من التهاب المعدة، كما تحد من انتشار البكتيريا، والإصابة بالقرحة.



7- الصبار:

ويعتبر الصبار علاج فعال لجرثومة المعدة، ويمنع من الأعراض التي تسبب بها جرثومة المعدة مثل: الإمساك، وآلام المعدة، والغثيان، والقيء.



8- زيت الليمون:

ويعمل استنشاق زيت الليمون على علاج جرثومة المعدة، والتخلص منها نهائيا.



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علاج جرثومة المعدة بالأدوية :



ويمكن علاج جرثومة المعدة بالأدوية والمضادات الحيوية، ولكن يجب الحصول على روشتة من الطبيب، حيث ان الطبيب هو من سيقرر العلاج الأمثل، والذي يتناسب مع حالتك، وقد يشمل علاج جرثومة المعدة بالأدوية، ما يلي :



1- مثبطات مضخات البروتون:

ويمكن علاج جرثومة المعدة بهذه الأدوية، حيث انها تحد من إنتاج حمض المعدة، بعض أمثلة مثبطات مضخات البروتون، هي: أوميبرازول (بريلوسيك وغيره) ، إيسوميبرازول (نيكسيوم وغيره)، ولانسوبرازول (بريفاسيد وغيره) وبانتوبرازول (بروتونيكس وغيره).



2- حاصرات الهيستامين (H-2):

ويمكن علاج جرثومة المعدة باستخدام هذه الأدوية، حيث انها تعمل كمحفز لإنتاج الحمص تسمى الهيستامين، ومن الأمثلة على ذلك السايميتيدين (تاجاميت).



3- ساليسيلات البزموت:

ويشتهر هذا النوع في علاج جرثومة المعدة أكثر باسم بيبتو بيزموت، ويعمل عن طريق تغليف القرحة وحمايتها من حمض المعدة.



علاج جرثومة المعدة بالثوم :



ويمكن علاج جرثومة المعدة بالثوم، حيث ان الثوم يستخدم منذ قديم الأزل في علاج الالتهابات البكتيرية وغيرها، فيما أثبتت العديد من الدراسات ان الثوم يحتوي على مضادات حيوية طبيعية تساهم في محاربة البكتيريا والجراثيم، ومن بينهم علاج جرثومة المعدة بالثوم.





أعراض جرثومة المعدة :



معظم المصابين بـ جرثومة المعدة لم يعانوا من أي أعراض أو علامات واضحة، ولا يعرف سبب ذلك، إلا أن بعض الأشخاص قد يولدون بمقاومة زائدة لـ أعراض جرثومة المعدة، وفي حالة حدوث أعراض جرثومة المعدة، فقد تشمل:



1- حكة أو ألم حرقة في البطن



2- يزيد ألم البطن سوءًا إذا كانت المعدة فارغة.

3- الغثيان

5- التجشؤ المتكرر



6- انتفاخ البطن



7- فقدان الوزن الغير مبرر

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تحليل جرثومة المعدة :







ويمكن ان يوصي طبيبك بإجراء تحليل جرثومة المعدة بعد مرور أربعة أسابيع على الأقل من بدء العلاج، وإذا أظهرت الاختبارات عدم نجاح العلاج، فقد تخضع لجولة أخرى من العلاج باستخدام مزيج مختلف من المضادات الحيوية

جرثومة المعدة

ويجب الحرص على إجراء الفحوصات الدورية وزيارة الطبيب بسرعة عند ظهور أى أعراض غير مألوفة، مما يساعد المريض على علاج الجرثومة في مراحل مبكرة مما يجعل أدوية جرثومة المعدة أكثر فاعلية ويعطى نتائج أسرع.موضحا أن تحليلمتاح فى المعامل وهو من التحاليل السهلة والمتوفرة بشكل واسع، ويتم اعادة التحليل بعد تناول الأدوية والتماثل للشفاء مرة ثانية، وذلك بعد مرور أسبوعين للتأكد من استقرار حالة الفرد المصاب بـ جرثومة المعدة.مصدر الخبر : موقع "مايو كلينك" الطبي ، وموقع "هيلث لاين" الطبي.