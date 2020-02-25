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عبد المنعم سعيد: حسني مبارك لم يحاول ترك مصر أو يدخلها في دوامة العنف .. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:57 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
نعى الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلا:" مبارك جزء كبير ومهم من تاريخ مصر".

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وأضاف عبد المنعم سعيد  في مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "مبارك له دور في حرب أكتوبر واستمرت فترة الاستقرار طوال فترة حكمه".

وقال: "مبارك لم يحاول ترك مصر أو يدخلها في دوامة العنف، وكان يتمسك بتراب الوطن وكان يرغب  في الموت في مصر".

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وأكمل عبد المنعم سعيد: "نعزي مصر بأكملها في وفاة أحد ابنائها المخلصين ومن الممكن أن نسترشد من فترة تواجده كقائد القوات الجوية ورئيسا للجمهورية بما يعلمنا دروسا كثيرة في كيفية التعامل مع مشاكل كثيرة".
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