عبد المنعم سعيد: حسني مبارك لم يحاول ترك مصر أو يدخلها في دوامة العنف .. فيديو

نعى الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلا:" مبارك جزء كبير ومهم من تاريخ مصر".
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وأضاف عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "مبارك له دور في حرب أكتوبر واستمرت فترة الاستقرار طوال فترة حكمه".
وقال: "مبارك لم يحاول ترك مصر أو يدخلها في دوامة العنف، وكان يتمسك بتراب الوطن وكان يرغب في الموت في مصر".
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وأكمل عبد المنعم سعيد: "نعزي مصر بأكملها في وفاة أحد ابنائها المخلصين ومن الممكن أن نسترشد من فترة تواجده كقائد القوات الجوية ورئيسا للجمهورية بما يعلمنا دروسا كثيرة في كيفية التعامل مع مشاكل كثيرة".