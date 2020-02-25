عبد المنعم سعيد: حسني مبارك لم يحاول ترك مصر أو يدخلها في دوامة العنف .. فيديو

محمد حسني مبارك ، قائلا:" مبارك جزء كبير ومهم من تاريخ مصر". نعى الكاتب والمفكر السياسي عبد المنعم سعيد، الرئيس الراحل، قائلا:" مبارك جزء كبير ومهم من تاريخ مصر".





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مبارك له دور في حرب أكتوبر واستمرت فترة الاستقرار طوال فترة حكمه". وأضاف عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "له دور في حرب أكتوبر واستمرت فترة الاستقرار طوال فترة حكمه".





مبارك لم يحاول ترك مصر أو يدخلها في دوامة العنف، وكان يتمسك بتراب الوطن وكان يرغب في الموت في مصر". وقال: "لم يحاول ترك مصر أو يدخلها في دوامة العنف، وكان يتمسك بتراب الوطن وكان يرغب في الموت في مصر".





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وأكمل عبد المنعم سعيد: "نعزي مصر بأكملها في وفاة أحد ابنائها المخلصين ومن الممكن أن نسترشد من فترة تواجده كقائد القوات الجوية ورئيسا للجمهورية بما يعلمنا دروسا كثيرة في كيفية التعامل مع مشاكل كثيرة".