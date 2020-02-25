أشرف صبحي يلتقي شباب الجامعات.. ويوقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء بمجموعة من شباب الجامعات المصرية بحضور الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وذلك للاستماع لرؤي الشباب ومقترحاتهم في المرحلة الحالية، حيث يحضر الملتقي الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية والمعاهد العليا ، واتحاد الطلاب الإفريقي تحت شعار " طاقات شبابية للمستقبل ".





أكد وزير الشباب والرياضة علي أهمية الاستماع الدائم لرؤي وافكار الشباب ودعمهم حيث انهم يمثلون الشريحة الاكبر من المجتمع المصري، كما أن الدولة اصبحت تعتمد بنسبة كبيرة علي آرائهم ومقترحاتهم في النهوض بالدولة ، من خلال الاستفادة من افكارهم وتنفيذ الجيد والملائم منها علي أرض الواقع.





وقام صبحي بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية لتدريب وتأهيل الشباب والعمل علي رفع قدراتهم في كافة المجالات حيث ان البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة وحرصها الدائم علي التعاون مع المؤسسات المختلفة التي تساعد الشباب ، وتوفر لهم العديد من سبل التدريب والتأهيل من اجل مستقبل افضل.





وأشار الدكتور اشرف صبحى الى أن وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المعنية بالإرتقاء بجودة حياة الشباب المصري عن طريق تبني المبادرات الشبابية والرياضية الناجحة ،والعمل علي خروجها إلي حيز التنفيذ بالإضافة إلى توسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات العمل المدني، في ظل الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





الجدير بالذكر ان بنود البروتوكول تتضمن تدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلى ترشيح الكوادر الشابة للمشاركة والتدريب العملي، وإقامة برامج مشتركة بين الوزارة والمكتبة متخصصة فى رفع كفاءة الشباب، وأيضًا إتاحة الفرصة لإقامة معارض للمنتجات التراثية والشبابية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب.



