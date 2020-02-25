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توك شو

تامر عبد المنعم يحكي موقفا جمعه بالرئيس الراحل حسني مبارك .. فيديو

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:32 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
نعى الفنان تامر عبد المنعم، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك  الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأضاف تامر عبد المنعم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  مصر فقدت ابن بار لها ورجل وطني حقيقي  وكان من أشد الناس ذكائا ولا ننسى عندما قام بالتنحي عن السلطة وتسليمها للقوات المسلحة المصرية".

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وتابع تامر عبد المنعم:"  مبارك علم  بالمؤامرة على مصر وليس على شخصه  وسلم الأمانة لمن يستطيع حفظ وتحمل تلك الأمانة والتاريخ سيذكر ان مبارك كان ذكيا عندما سلم السلطة للقوات المسلحة وعلم بأن  المؤامرة على الدولة المصرية كبيرة".

وأكمل تامر عبد المنعم:"  كنت أقوم بزيارة مبارك في المستشفى ورأيته في مرحلة قد تدفعه للإساءة للوطن ولكن عمري ما سمعت منه أمرمسيء ، ومبارك لم يسيء لأحد وكان خايف على الدولة المصرية رغم الإساءات التي تعرض لها من الخونة والمرتزقة ".

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وعن إساءة بعض الإعلاميين للرئيس الأسبق مبارك، قال تامر عبد المنعم:"   أشاهد الأسى في عينه ولكنه لا يغلط في أحد،  وفقدنا اليوم قيمة كبيرة".
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