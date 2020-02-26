شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي مسجد المشير لحضور جنازة مبارك العسكرية

عرض الإعلامى احمد موسى، خلال برنامج " على مسؤوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد" لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمسجد المشير طنطاوى، بالتجمع الخامس، لتشييع جثمان الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك.





وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتقدم الجنازة وسيشيع الرئيس الراحل إلى مثواه الاخير، موضحًا ان نجليّ الرئيس الراحل جمال وعلاء، وزوجته سوزان مبارك متواجدون داخل مسجد المشير طنطاوى.





وأوضح أن سيتم نقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة، إلى مقر المقابر الخاصة بعائلة الرئيس محمد حسنى مبارك، بمنطقة مصر الجديدة.





يشهد اليوم الأربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الذي وفاته المنية أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.





وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.









يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.















