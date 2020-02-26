وصول شخصيات عامة ووفود عدة دول لحضور جنازة مبارك.. شاهد

عرضت فضائية النيل للأخبار، لقطات حية من أمام مسجد المشير طنطاوي، حيث تتواجد العديد من الشخصيات من وفود عدة دول أمام المسجد لحضور تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك.





وجاء في اللقطات، أعداد غفيرة من وفود الدول المختلفة والشخصيات العامة، يقفون أمام مسجد المشير طنطاوي بالزي الأسود، ووصول عدة سيارات لشخصيات عامة من مختلف دول العالم.





ونعت الرئاسة، ببالغ الحزن الرئيس الأسبق مبارك، الذي تولى القيادة الجوية أثناء حرب أكتوبر، وقام بالعديد من البطولات المشرفة.





ويشهد اليوم الأربعاء بدء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.