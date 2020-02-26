وصول مدبولى وحكومته للجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك

كانت رئاسة الجمهورية نعت أمس، الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011