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استعراض النياشين العسكرية للرئيس الأسبق مبارك خلال جنازته العسكرية.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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آيات أحمد
بدأت منذ  قليل مراسم الجنازة العسكرية، للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وسط تواجد امنى مكثف، وتواجد جماهيرى كبير، وبمشاركة عدد كبير من رجال الدولة، وتصدر نجلاه جمال وعلاء مبارك الصفوف الأولى للجنازة، واستعرض خلال الجنازة العسكرية عدد من النياشين العسكرية التى حصل عليها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك.

ووصل منذ قليل، النائب محمد ابو العينين، ونجله لمسجد المشير طنطاوى، وتصدرا الصف الاول للمشاركة فى مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك.

وعرض الإعلامى احمد موسى، خلال برنامج " على مسؤوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد"  لحظة  دخول جثمان الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، إلى داخل مسجد المشير طنطاوى، وشارك فى حمل النعش نجله جمال مبارك.

وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتقدم الجنازة وسيشع الرئيس الراحل إلى مثواه الاخير، موضحًا ان نجلا الرئيس الراحل جمال وعلاء، وزوجته سوزان مبارك متواجدين اىن داخل مسجد المشير طنطاوى.

ووجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإقامة جنازة عسكرية للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، مضيفًا  تقدير واحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى على موافقته إقامة جنازة عسكرية للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك.

وتابع أن الرئاسة والقوات المسلحة هى من تتولى التجهيزات للجنازة العسكرية منذ مساء الأمس، بمسجد المشير طنطاوى للتم المراسم على أعلى مستوى.

ويشهد اليوم الأربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.


وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.

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