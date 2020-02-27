AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد كيلاني مع ابنه

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:33 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
شارك المطرب محمد كيلاني، جمهوره بصورة له من خلال حسابة الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد كيلاني في الصورة وهو يحمل ابنه على كتفه وعلق على الصورة قائلا: "أحلى إحساس في الوجود".

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وانهالت التعليقات على الصورة بينما جاء تعليق أحدهم كالتالي: "يا أحلي أب وابن في الدنياااا، ربنا يخليكم لبعض". 

وتابع اخر: " القمر والقمر الصغنن بحب تمثيلك وغناك أوي".

جدير بالذكر أن محمد كيلاني يشارك في مسلسل الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
View this post on Instagram

Best feeling ever ❤

A post shared by Mohamed Kelany (@mohamedkelanyofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد سامي ومي عمر يخطفان الأضواء في أحدث ظهور لهما | شاهد

ثامن حلقات الآنسة فرح.. مريم الخشت تدخل مصحة نفسية

شاهد.. تامر فرج في كواليس الآنسة فرح

مجهودكم على راسي.. هكذا قالت أسماء أبو اليزيد لفريق عمل الأنسة فرح

شاهد.. أحدث ظهور للفنان محمد كيلاني

أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

شاهد.. شتاينماير يصحح خطأ بروتوكوليا وقع فيه البرهان في السودان

3 أسباب وراء المشاهدات الضعيفة لألبوم عمرو دياب الجديد.. تعرف عليها

النني يحذر محمد صلاح من الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد

مطاردة مثيرة بين دبابة روسية ومدرعة تركية في إدلب السورية.. فيديو

عاجل.. البرلمان العراقي يدعو لبدء جلسة التصويت على حكومة علاوي رغم إعلان تأجيلها

شيرين رضا: «كان عندي علاقات كتير.. ومش عايزة حد ينام جانبي تاني».. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مجرد لعبة.. دراسة تكشف: تنس الطاولة يحميك من مرض خطير

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور