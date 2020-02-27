أخبار البرلمان.. وزير التموين لـ عبدالعال: توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال مارس..وإعفاء 9 فئات من مصروفات المدرسة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 27 فبراير:









استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الخميس، بمكتبه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.









استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بمكتبه، بحضور المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب.









استجابت وزارة التربية والتعليم، لمقترح النائب الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، بشأن دعم عدد من فئات المجتمع بإعفاءهم من المصروفات الدراسية لمختلف المراحل الدراسية.









شهد مجلس النواب، أسبوعا برلمانيا حافلا، بإقرار 5 قوانين بشكل نهائي، والموافقة على 6 إتفاقيات دولية، توقيع بروتوكول تعاون بين مجلسى النواب المصرى والتشيلى، بزيادة القيمة المضافة على السجائر والدخان، وإحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم، كما نكس المجلس أعلامه حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.









أيدت النائبة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قرار وزارة الخارجية السعودية بتعليق رحلات العمرة ووقف التأشيرات، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المعتمربن، مؤكدة -النائبة- أنه لا يوجد مانع فقهي من وقف العمرة كما لا يوجد مانع من إلغاء الحج هذا الموسم لحين أخذ الاحتياط اللازمة بشأن كورونا.









تقدم النائب حسن عمر،عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، ببيان عاجل ضد وزيرة الصحة، بسبب قيام الوحدات الصحية والمستشفيات بالكشف الروتينى على المقبلين للزواج دون اجراء التحاليل والكشف بشكل حقيقى ، مما يتسبب فى مشاكل صحية للمتزوجين وانتقال للامراض المعدية بين الازواج ونقلها ايضا للاطفال.









تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب ورئيس مؤسسة "عظيمات مصر"، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتخطيط بشأن فتح باب التعيين لحديثى التخرج وشباب الأطباء البيطريين وإعادة التكليف لهم بهدف سد العجز.