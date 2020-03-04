AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

النوع ده مكانه الوحيد يوتيوب.. أول تعليق من «حماقي» على أغاني المهرجانات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:46 ص
حماقى وشاكوش
حماقى وشاكوش
Advertisements
حمادة خطاب
تحدّث الفنان محمد حماقي، عن نوعية أغانى المهرجانات: قائلاً "النوع ده من الأغاني مكانه الوحيد يوتيوب؛ لأنهم بيعملوا الأغاني دون تصاريح أو مصنفات، وفي نفس الوقت هي نجحت جدًا مع الناس".

وعَّلق "حماقي" في تصريحات لـ"mbc trending"، على سرقة لحن أغنيته "حاجة مستخبية"، من قبل مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، في أغنيتهما "بنت الجيران"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية.

وقال "حماقي"، إن الأطراف المعنية بالأغنية مثل شركة نجوم ريكوردز التي أنتجتها، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لم يعلقوا على الأمر، موضحًا: "الدوشة حصلت من كل الناس التي لا تملك أي حاجة، وده شيء غريب، ومعنديش حاجة أقولها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل سرق حسن شاكوش لحن مهرجان «بنت الجيران» من محمد حماقي

فيديو يكشف حقيقة سرقة حسن شاكوش لـ محمد حماقي

بعتذر.. حسن شاكوش يعترف بسرقة لحن بنت الجيران من حماقي

مطرب بنت الجيران: اللحن لأغنية محمد حماقي حاجة مستخبية

شاهد.. عمرو كمال يؤدي أغنية جديدة الـ 7 على مستوى العالم

جريمة وسطو أدبي.. أيمن بهجت قمر يفتح النار على حسن شاكوش بسبب بنت الجيران

ترشيحاتنا

لاعب تونسى يقدم لـ الزمالك روشتة الفوز على الترجى

ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

اخلص يابني عايز أنام.. هشام الجخ بصحبة محمد منير

شقيق ياسمين عبد العزيز يغلق حسابه على «فيسبوك» بعد هجومه عليها

كارثة تهدد هواوي.. وثائق تكشف تعاونها مع إيران وتضعها في مرمى نيران ترامب

أول تعليق من يورجن كلوب على خسارة ليفربول من تشيلسي 0-2

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني