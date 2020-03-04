النوع ده مكانه الوحيد يوتيوب.. أول تعليق من «حماقي» على أغاني المهرجانات

تحدّث الفنان محمد حماقي، عن نوعية أغانى المهرجانات: قائلاً "النوع ده من الأغاني مكانه الوحيد يوتيوب؛ لأنهم بيعملوا الأغاني دون تصاريح أو مصنفات، وفي نفس الوقت هي نجحت جدًا مع الناس".





وعَّلق "حماقي" في تصريحات لـ"mbc trending"، على سرقة لحن أغنيته "حاجة مستخبية"، من قبل مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، في أغنيتهما "بنت الجيران"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية.





وقال "حماقي"، إن الأطراف المعنية بالأغنية مثل شركة نجوم ريكوردز التي أنتجتها، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لم يعلقوا على الأمر، موضحًا: "الدوشة حصلت من كل الناس التي لا تملك أي حاجة، وده شيء غريب، ومعنديش حاجة أقولها".