رد فعل عنيف من حماقى بعد سرقة شاكوش وعمر كمال لحن أغنيته.. فيديو

علق الفنان محمد حماقي على سرقة لحن أغنيته "حاجة مستخبية" من قبل مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال واستخدامها في أغنية "بنت الجيران" التي حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية ونسبة مشاهدة عالية على موقع يوتيوب، لافتًا إلى أن اللحن يملكه شركة " نجوم ريكوردز" التى أنتجت الألبوم الخاص بى.





وقال محمد حماقى، في تصريحات لبرنامج تلفزيونية لبرنامج mbc Trending:”كل الأطراف المنتهكة حقوقهم والمعنية بالأمر ملتزمة بالصمت، معنديش حاجة أقولها، مشيرًا إلى أن أغنية “بنت الجيران” و هذا النوع من الأغانى المكان الوحيد لها اليوتيوب لأنهم ينتجون هذه النوعية من الأغاني بدون ترخيص وتصريح أو بدون إبلاغ المصنفات.





وأشار إلى أن الأغنية نجحت جدًا فى الشارع ومع الناس، مضيفًا أن سرقة الألحان موجود من زمان، واستغلالها فى المونولوجهات.





وأضاف أنه تم استغلال لحن أغنية لأم كلثوم من قبل الخاص بأغنية ياللى ظلمتوا الحب، فى أحد المنولوجوهات، موضحًا أنه يجب مراجعة أصحاب الحقوق قبل استغلال اللحن.





وتابع " أنا أرفض التشويه، ولكنى لا أرفض استغلال الألحان الناجحة ولكن بعد الرجوع لأصحابها".



