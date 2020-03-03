حسن شاكوش يكشف مفاجأة عن بنت الجيران.. ويؤكد: أرفض كلمة مهرجان.. وعود البطل ليست مبتذلة

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، وذلك للحديث عن بداياته الفنية وسبب تركه لعب كرة القدم و اتجاهه للغناء، وتحدث عن النجاح الساحق لمهرجان بنت الجيران.





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه في بداياته كان لاعب كرة قدم ولعب في نادي الإسماعيلي، مضيفا:" لم أكمل في كرة القدم بسبب الظروف المادية الصعبة ولم يكن هناك عائد مجزي من كرة القدم".





روى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، كواليس فترة تواجده في نادي الإسماعيلي، قائلا: "كان بييجي عليا وقت بكون جعان ومش معايا فلوس".





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه كان يتمنى اللعب في النادي الأهلي أو الزمالك والإسماعيلي باعتبارهم أكبر 3 أندية في مصر.





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن بدايته في الفن والغناء كانت من منطقته في بولاق الدكرور.





أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء أغنيته الشهيرة " وداع يا دنيا وداع " مع الإعلامي أحمد موسى على الهواء.





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن كافة أغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات.





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن حفلاته في الخارج مستمرة كما هي، ولكنه يرغب في استكمال العمل في مصر مرة أخرى، مضيفا: "مصر دي بالنسبة لي زي أمي وأبويا".





أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء مهرجان " بنت الجيران" بعد تعديل كلماتها على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى.





أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رفضه لـ ممصطلح مهرجان، قائلا:" نحن نغني اغاني شعبية فقط".





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن مهرجان بنت الجيران حقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم في مصر والدول العربية .





أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء موال شعبي على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى، وقام حسن شاكوش بغناء جزء من مهرجان عود البطل المقرر طرحه غدا الثلاثاء في تمام السادسة مساء،كما قام بالرقص على الهواء.





وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رسالة إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قائلا:" دي أول غلطة ليا واحنا اعتذرنا ".





طالب مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بوضع ضوابط لأغاني المهرجانات وعدم منعها بشكل كامل.



