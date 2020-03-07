توك شو.. متحدث الري يكشف سبب تحفظ السودان في مفاوضات سد النهضة..هانى الناظر يكشف أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا..للمرة الثانية.. سميرة عبدالعزيز تهين محمد رمضان

كشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن سبب تحفظ السودان فى مفاوضات سد النهضة وعدم وضوح موقفهم، قائلا: "السودان كان شريك فى كل مراحل التفاوض".

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تجهيز مستشفيات عزل بكافة المحافظات ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





ردت الفنانة سميرة عبدالعزيز ، على ما أثير خلال الفترة الماضية من تصريحات عن عدم العمل مع محمد رمضان، قائلة: "أنا جسدت دور الأم لفنانين عظماء أمثال عبدالوهاب وأم الإمام أبو حنيفة، والشافعي، وفي مسلسل أم كلثوم ولذلك أطلقوا علي لقب أم العظماء".





قال الدكتور جابر أحمد عصفور وزير الثقافة مصر الأسبق، إن الوضع الثقافى فى مصر كارثى، فمنذ عام 1971 تعرض الشعب لعملية "تديين "هائلة، مما ساهم في عودته للوراء إلى ما قبل مصر الحديثة.



