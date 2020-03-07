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توك شو

توك شو.. متحدث الري يكشف سبب تحفظ السودان في مفاوضات سد النهضة..هانى الناظر يكشف أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا..للمرة الثانية.. سميرة عبدالعزيز تهين محمد رمضان

السبت 07/مارس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الجمعة مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، إنه يجب وجود مصدر للتهوية الجيدة من اجل الوقاية من فيروس كورونا.

طالب الدكتور أحمد عمر أستاذ السموم الإكلينيكية بجامعة الزقازيق،بمنع "حبوب حفظ الغلة" من مصر.

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها تتعامل مع ابنتها دائما على أساس أنها طفلة؛ حتى حدث موقف بينهما منذ عدة أيام جعلها تبكي وتغير وجهة نظرها تجاهها. 

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستشاري الأمراض الجلدية، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا 100 حالة على مستوي العالم أجمع.

كشف الدكتور أيمن أمام مدير عام  إدارة الحجر الصحى بوزارة الصحة، كواليس التعامل مع إحدى الطائرات القادمة من الصين.

كشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن سبب تحفظ السودان فى مفاوضات سد النهضة وعدم وضوح موقفهم، قائلا: "السودان كان شريك فى كل مراحل التفاوض".

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تجهيز مستشفيات عزل بكافة المحافظات ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ردت الفنانة سميرة عبدالعزيز، على ما أثير خلال الفترة الماضية من تصريحات عن عدم العمل مع محمد رمضان، قائلة: "أنا جسدت دور الأم لفنانين عظماء أمثال عبدالوهاب وأم الإمام أبو حنيفة، والشافعي، وفي مسلسل أم كلثوم ولذلك أطلقوا علي لقب أم العظماء".

قال الدكتور جابر أحمد عصفور وزير الثقافة مصر الأسبق، إن الوضع الثقافى فى مصر كارثى، فمنذ عام 1971 تعرض الشعب لعملية "تديين "هائلة، مما ساهم في عودته للوراء إلى ما قبل مصر الحديثة.

كشف الكاتب والناشر محمد عبد المنعم، عن رواية صدرت قديما عام 1981 تنبأت بصراع سياسي مستقبلًا بين أمريكا والصين، وهو الأمر الذى يشير بأصابع الاتهام نحو حرب بيولوجية بين الصين وأمريكا.
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