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محافظات

كورونا يهزم فستان رانيا يوسف بمهرجان الأقصر.. تفاصيل

السبت 07/مارس/2020 - 10:51 م
رانيا يوسف بمهرجان
رانيا يوسف بمهرجان الأقصر
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شمس يونس

فى كل مهرجان سينمائي يقف المصورون فى انتظار اطلالة الفنانة رانيا يوسف للفوز بصورة تصبح حديث السوشيال ميديا ، ولكن لاول مرة لم تلتفت الانظار إلى الفنانة رانيا يوسف باطلالتها على السجادة الحمراء بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية فلم يهتم الجمهور بمتابعة اطلالتها ، مثلما يحدث عادة مع إطلالاتها الجريئة.


وارجع البعض سبب تجاهل السوشيال ميديا لها الحالة التى تعيشها الاقصر بعد اصابة 12 شخصا بفيروس كورونا  الامر الذى لا يتناسب والتطرق الى فستان فنانة حتى لو كانت رانيا يوسف.


وانطلق بالأمس مهرجان الاقصر للسينما الافريقية  فى دورته التاسعة بحضور 25 فنانا وفنانة منهم الفنانة رانيا يوسف والتى كانت ترتدى فستان اسود قصيرا مكشوفا ولم تسلط الاضواء على اطلالتها كالعادة.


وشهد حفل الافتتاح، حضور ، السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والنجم العالمي جيمي جان لوي والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والمخرجة والممثلة الافريقية ميمونة نداي عضو لجنة التحكيم والفنان مصطفي شعبان عضو لجنة التحكيم والفنانة زينة والفنان عمرو عبد الجليل والهام شاهين و المخرج شريف مندور والمخرج السنغالي موسي توريه ورانيا يوسف وسلوي محمد علي وعمرو القاضي ورانيا شاهين والمذيعة بوسي شلبي و المخرج خالد جلال، اسرة الفنان الكبير فريد شوقي، زوجته سهير ترك والفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوي محمد علي.


وأعلنت وزارة الصحة ظهر أمس عن اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر ولم تظهر عليها أى أعراض.


التحرك السريع من أجهزة الدولة وخاصة وزارة الصحة بالتعاون مع أجهزة الأمن ، جعل السيطرة على انتشار الفيروس سهلا بعد تنفيذ كافة إجراءات الكشف والعزل.  


وصلت الباخرة إلى مرسى محافظة الأقصر فى تمام الساعة 11 صباح أمس ، وتم عزل الباخرة عن جميع البواخر المتواجدة بنفس المرسي مع تكثيف التواجد الأمني حول المرسي والباخرة.

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