حدث ليلا .. عماد متعب يصاب بوعكة .. وطبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:









بعد المشاهد التي انتشرت لأشخاص غطوا أنفسهم بالكامل بعلب وأكياس بلاستيكية ضخمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا القاتل، تجيب الطبيبة البريطانية «إيلي كانون» عن عدد من الأسئلة حول كورونا لتجنب الإصابة به، مؤكدة أن الأمر لا يستحق كل هذا الذعر.









تعرض عماد متعب نجم الأهلي السابق لوعكة صحية نقل علي اثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاج بعد تعرضه للإغماء .





اتخذت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، خطوة استثنائية تتمثل في إغلاق جزء كبير من شمال البلاد، وتقييد حركة حوالي ربع سكان البلاد، في المناطق التي تعد المحرك الاقتصادي للبلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قطع تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد التعادل إيجابيا 1-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على استاد لوكاس موريبي، حيث صعد بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3-1.





ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن شركة فيسبوك ستحظر بشكل مؤقت كل إعلانات أقنعة الوجه الطبية أو ما يعرف بالكمامات الطبية، كجزء من المحاولة في منع استخدام موقعها لاستغلال مخاوف الناس من فيروس كورونا.





سجلت ولايتان أمريكيتان جديدتان أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وذكرت وسائل إعلام أمريكية تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورنا الجديد "كوفيد 19" في ولايتي فيرجينيا وميسوري.





لا تزال تركيا تدفع ثمن السياسات الجنونية للرئيس رجب طيب أردوغان، المتمثل في تأثيرها على الاقتصاد التركي الذي بات يتحرك بشكل مستمر ومتصاعد إلى الخلف، فضلا على التأثير الخطير على الاقتصاد لفيروس كوورنا الجديد "كوفيد 19".



