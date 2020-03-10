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أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي يكشف آخر تطورات إنتاج لقاح لكورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الثلاثاء على عمل بلاده لتطوير لقاحات لعلاج فيروس كورونا المستجد. 

وأكد بنس خلال مؤتمر صحفي برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مخاطر انتشار فيروس كورونا بالنسبة للأمريكيين منخفضة. 

فيما أعلن بنس عن إخلاء السفينة الأمريكية الموبوءة بفيروس كورونا من الركاب، وتقديم الرعاية الصحية لهم. 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية للعاملين بالساعة وأصحاب المشروعات الصغيرة وقطاعي الطيران، والفنادق وكذلك النقل البحري السياحي، مع تفشي فيروس كورونا. 

وقال ترامب في تصريحات صحفية حول فيروس كورونا إنه سيدعو الكونجرس الأمريكي إلى تقليل الضرائب على بعض أصحاب الحرف في محاولة لعلاج الانهيار الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا. 
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