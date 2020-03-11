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حوادث

تحرير 963 مخالفة مرورية في حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة لضبط الحالة المرورية بالشوارع وتيسير الحركة المرورية. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 963 محضر ومخالفة مرورية بشوارع مدينة شبين الكوم ومدينة منوف. 

 وتم تحرير 683 محضر على نموذج  125 مرور، كما تم تحرير 13 محضر سير بدون رخصة تسيير، وتحرير 18 محضر قيادة بدون رخصة ، كما تم تحرير 25 محضر لعدم الالتزام بقواعد المرور.

 كما تمكنت الحملة من فحص وتمشيط 6 سيارات مهملة بالشوارع خوفا من استخدامها في الأعمال الإرهابية وتم إبلاغ أصحابها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

و أكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية على استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لضبط المخالفين وضبط الحالة المرورية بالشوارع. 
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