تحرير 963 مخالفة مرورية في حملة مرورية مكبرة بالمنوفية





وأسفرت الحملة عن تحرير 963 محضر ومخالفة مرورية بشوارع مدينة شبين الكوم ومدينة منوف.





وتم تحرير 683 محضر على نموذج 125 مرور، كما تم تحرير 13 محضر سير بدون رخصة تسيير، وتحرير 18 محضر قيادة بدون رخصة ، كما تم تحرير 25 محضر لعدم الالتزام بقواعد المرور.





كما تمكنت الحملة من فحص وتمشيط 6 سيارات مهملة بالشوارع خوفا من استخدامها في الأعمال الإرهابية وتم إبلاغ أصحابها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





و أكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية على استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لضبط المخالفين وضبط الحالة المرورية بالشوارع.

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة لضبط الحالة المرورية بالشوارع وتيسير الحركة المرورية.