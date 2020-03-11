كورونا 5 نجوم.. رجل أعمال سعودي يوثق إقامته في حجر صحي فاخر.. فيديو

وثق رجل أعمال سعودي ظروف إقامته المريحة في الحجر الصحي الفاخر داخل منتجع في منطقة الدرعية بعد عودته من الخارج.





وقال رجل الأعمال إنه عاد إلى السعودية عبر مطار الرياض، بعد سفر إلى عدة دول موبوءة بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى الحجر الصحي فور وصوله.













وأشاد رجل الأعمال السعودي بالاستقبال الجيد والمعاملة الحسنة التي تلقاها من السلطات السعودية، حيث نُقل بسيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية يُستخدم كمعزل صحي، وكان له الاختيار بين البقاء في المنتجع أو الانتقال إلى فندق.





وأوضح أنه اختار الانتقال إلى فندق، فتكفلت السلطات السعودية بنقله وإقامته في فندق فاخر جدًا على نفقتها، وأشاد بمستوى الرعاية الصحية المتقدمة التي يلقاها.